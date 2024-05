Mikrofone für die Emporen Bürger sollen sich besser Gehör verschaffen können

Die Einwohnerfragestunde ist fester Bestandteil der Sitzungen der Ausschüsse im Bürgerhaus an der Mittelstraße in Hilden. Platz finden die Bürger auf den beiden Emporen, unten tagen die Mitglieder des Rates. Was die Bürger der Politik zu sagen haben, wird nicht zuletzt aus akustischen Gründen unten oftmals schlecht verstanden. Dies zeigte sich nicht zum ersten Mal vor wenigen Wochen bei Einlassungen der Bürger zum geplanten Neubau eines Flüchtlingsheimes an der Hofstraße.