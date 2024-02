Politik in Hilden Warum Hilden keinen Europaplatz bekommt

Eine besondere Note bekam der Hinweis auf den schlechten Zustand des Tunnels, weil kurz darauf unter Tagesordnungspunkt 2.7 über einen möglichen Europaplatz vor dem Bahnhof diskutiert wurde. Vorne ein repräsentativer Bereich, wenige Meter weiter in Richtung Gleise das genaue Gegenteil? Tatsächlich überzeugte der Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur Umbenennung des Bahnhofvorplatzes die Mehrheit des Gremiums nicht. Ludger Reffgen (Bürgeraktion) sprach von reiner Symbolpolitik. Zu den Kosten in Höhe von 3600 Euro für einen neuen Katastereintrag würden weitere Ausgaben kommen, die sich auf bis zu 10.000 Euro summieren könnten. „Meine Fraktion hat für derartige Ausgaben kein Verständnis.“ Kevin Buchner erklärte, dass in der SPD über den Vorschlag kontrovers diskutiert worden sei. Seine Fraktion wolle sich lieber der CDU anschließen, die sich für eine Europawiese am neugestalten Holterhöfchen ausspricht. Am neuen Bildungscampus könne man dem Europa-Gedanken jedenfalls näher kommen als am Bahnhof.