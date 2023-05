Verkehr in Hilden Grüne Welle bleibt laut Bürgeraktion „nur ein Traum“

In der Praxis, so Reffgen, bestehe zwischen Stadt und Landesbetrieb überhaupt kein Dissens. Das habe die Verwaltung auch mit der Zustandsbeschreibung deutlich gemacht, wonach die Ampelschaltung auf der Berliner Straße aus Sicht des Rathauses „optimiert“ sei und „eine weitere Verbesserung kaum mehr“ zulasse. Die auch früher schon häufig vorgebrachte Begründung „veralteter Verkehrsrechner“ beziehe sich auf den Umstand, dass die Technik nicht mehr in jeder Hinsicht verlässlich sei und gelegentlich ausfalle. „Als der Rechner vor vielen Jahren schon einmal erneuert wurde, hat sich am schlecht funktionierenden Verkehrsfluss zur allgemeinen Enttäuschung auch nichts Nennenswertes geändert“, so Reffgen.