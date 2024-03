Hilden Grüne möchten Supermärkte für mehr Wohnraum aufstocken

Die Verwaltung führt mehrere Nachteile für eine Wohnbebauung über Supermärkten an. Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die eine Umsetzung erschweren könnten. So verfügen die vorhandenen Gebäude möglicherweise nicht über die Statik, weitere Geschosse tragen zu können. Die Supermärkte befinden sich in der Regel an Hauptverkehrswegen und damit in einem lärmbelasteten Umfeld, die Belastungen dürften durch die Geschäftstätigkeit noch verstärkt werden. Außerdem fehle es in der Regel an Grünflächen.