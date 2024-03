Unterkunft an Hofstraße in Hilden Grüne fordern ökologische Bauweise von Flüchtlingsheim

Grünen-Politikerin Marianne Münnich ergänzt: „Nach einer Ortsbesichtigung des Geländes ist unsere Fraktion zu der Auffassung gelangt, dass sich maximal drei Geschosse in die Umgebung einfügen können. Zudem kann so, im Rahmen einer Nachnutzungsoption mehr Wohnraum geschaffen werden – wir brauchen in Hilden dringend mehr Sozialwohnungen.“ Sie legt großen Wert auf die Feststellung, dass „die Grünen mit diesem sozial-ökologischen Kompromiss sowohl den begründeten Anliegen der Anwohnerschaft Rechnung tragen, als auch dem zukunftsorientierten Handeln in Verwaltung und Politik eine Tür öffnen möchten.“