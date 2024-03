Im Juni am Helmholtz-Gymnasium Großes Basketball-Turnier macht in Hilden Station

Das Turnier geht in diesem Jahr in eine Jubiläumssaison: Zum 30. Mal wird im Juni an 16 Standorten in Nordrhein-Westfalen „3x3-Basketball“ gespielt. Das heißt: drei gegen drei auf einen Korb. Die Tour beginnt am Samstag, 8. Juni, im Kölner Mediapark. Weitere Stationen sind unter anderem Moers (9. Juni), Bonn (11. Juni), Essen (12. Juni), Bergisch-Gladbach (16. Juni), Hilden (17. Juni), Euskirchen (20. Juni) und Solingen (Alexander-Coppel-Gesamtschule, 25. Juni). Die NRW-3x3-Tour endet am Sonntag, 30. Juni, in Recklinghausen, Campus Vest und wird vom Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) organisiert und von einer Trägergemeinschaft aus Staatskanzlei und Familienministerium NRW, AOK Rheinland/Hamburg, AOK NordWest, Landessportbund NRW und WBV finanziert.