Großeinsatz im Hildener Norden Laborunfall in Hilden geht glimpflich aus

Feuerwehr, Notarzt und Polizei sind am Mittwoch (gegen 12.30 Uhr) zu einem Großeinsatz auf einem Betriebsgelände im Hildener Norden ausgerückt. Angaben der Feuerwehr zufolge waren bei Arbeiten in einem Labor des Unternehmens drei Milliliter Brom entwichen und hatten sich in der Luft verflüchtigt. Inhalierte Bromdämpfe können zu Lungenschäden führen. Das Labor war in der Folge des Alarms daher ohne Atemschutz nicht begehbar. Vorsorglich wurde das gesamte Gebäude geräumt; davon waren rund 20 Personen betroffen.