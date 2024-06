Verkehr in Hilden Große Mehrheit für Gebührenerhöhung auf Parkplätzen

Darauf ging im späteren Verlauf der Debatte Kevin Buchner (SPD) ein. Der Sozialdemokrat sieht die Einkaufsstadt Hilden durch höhere Parkkosten nicht in Gefahr. Sehr wohl aber sieht Buchner eine lenkende Wirkung: „Es ist nicht verboten, mit dem Auto zu fahren, man muss nur wissen, dass das entsprechend kostet.“ Das Fahrrad und der ÖPNV seien Alternativen. In dieselbe Kerbe schlug Klaus-Dieter Bartel (Bündnis 90/Die Grünen) und erinnerte an das erklärte Ziel, bis zum Jahr 2035 Hilden in eine klimaneutrale Stadt zu verwandeln. Schon in der Sitzung des Ausschusses hatte er betont, dass der motorisierte Individualverkehr dafür nicht weiter gefördert werden dürfe.