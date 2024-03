Konzert in Hilden Greg Copeland kommt dem Blues auf die Spur

Copeland wurde 1954 in Virginia geboren und veröffentlichte in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Alben, darunter „Brown-eyed handsome Man“ und „Deep down South“. Mittlerweile lebt der Sänger in Hameln, tritt aber immer wieder in unserer Region auf, so zum Beispiel im Rahmen von „Haan live“ oder im vergangenen Jahr auf dem 25. Erkrather Jazzsommer.