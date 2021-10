Hilden : Graffiti-Kunst kommt unter den Hammer

Hilden Das Ausstellungsende von „Murals zu Münchhausen“ von Felix Gephart und und Dominik Hebestreit geht mit einer Auktion einher. Der Kölner Kunstexperte Peter Paul Fischer versteigert drei der Graffiti-Werke.

Eine Arbeit zeigt einen unersättlichen Walfisch, der ein Schiff samt Baron zum Frühstück verspeist. Bei der Mondschein-Episode ist der Baron im Begriff, sich vom Mond abzuseilen. Der Mondabstieg des Barons wurde als Wandmalerei in Berlin umsetzt, das Motiv ist exklusiv für die Ausstellung in Hilden neu gestaltet worden. Das letzte Werk, das zur Versteigerung kommt, ist ein Schriftzug zum Baron. Es ist das erste Bild des Projekts, in dem mit einem typografischen Element gearbeitet wurde. In zukünftigen Arbeiten wird die Typografie eine verstärkte Rolle spielen.