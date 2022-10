Adelberdt Graf von der Recke-Volmerstein konnte das Elend der verwahrlosten Kinder nicht mehr ertragen. Aus Nächstenliebe nimmt er Straßenkinder im väterlichen Schloss in Bochum auf, kaufte 1822 ein ehemaliges Trappistenkloster in Düsseltal – der Startschuss für die Graf-Recke-Stiftung, die auch in Hilden aktiv ist.

Hier ein Bild des Rettungshauses.