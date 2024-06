Siegerehrung in Bücherei Gewinner von „Hilden liest“ stehen fest

Die Spannung steigt: Am Samstag, 15. Juni, 15 Uhr, findet die Siegerehrung des Wettbewerbs „Hilden liest“ in den Räumen der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz statt. Während der Corona-Pandemie 2020 als kontaktlose Veranstaltung erstmalig vom Hildener Ehepaar Marina und Alexander Schorn gestartet, hatten wieder alle Kinder auf den Grundschulen Hildens die Möglichkeit, mittels eingesandtem Video teilzunehmen.