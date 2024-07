Erlös geht an Hildener Stiftung It’s for Kids Trikot-Werbung wird versteigert und soll Kindern helfen

Stefan Schaumburg ist ein VfB-Urgestein und hat am vergangenen Samstag selbst die Verlosung der Trikotwerbung an der Hoffeldstraße moderiert. Als der Name seiner Firma für den Platz auf der Brust gezogen wird, ist für ihn klar: Damit werden wir „It’s for Kids“ unterstützen. Die Stiftung mit Sitz in Hilden sammelt Spenden und leitet sie an Kinderhilfsprojekte weiter. Mit dem eigenen „Mutwald“-Projekt soll schwer kranken Kindern und ihren Familien Mut gespendet werden. Ein erster Mutwald ist vor Kurzem zwischen Erkrath und Düsseldorf eröffnet worden. Dort haben die Familien während eines bunten Zirkusfests gemeinsam einen Baum gepflanzt, zu dem sie jederzeit zurückkehren können. Sobald er Obst trägt, treffen sich alle Familien zur Ernte. „Uns ist es ein inneres Bedürfnis, helfen zu können. Es gibt auch viele Kinder, denen es nicht so gut geht“, sagt Stefan Schaumburg. Stiftungsvorstand Tobias Mehwitz ist über die Versteigerung der Trikotwerbung sehr glücklich: „Das ist eine wunderbare Aktion, für die wir sehr dankbar sind. Jetzt hoffen wir, dass möglichst viel Geld zusammenkommt, damit wir vielen Kindern helfen können.“