Auf dem alten Markt in Hilden Gewerkschaft lädt zu Maikundgebung ein

Mit einem Aktionstag fordern die Gewerkschaften am 1. Mai „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. So lautet das Motto des diesjährigen Tages der Arbeit, für den die Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) auf den alten Markt und die Mittelstraße in Hilden einlädt. Um 10.30 Uhr geht es los.