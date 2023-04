Prießnitz-Kneipp-Verein in Hilden Hier wird Hilden durch Wasser und Luft gesund

1. Gründung Der Prießnitz-Kneipp-Verein wurde 1910 als „Verein zur Pflege volksgesundheitlicher Belange“ gegründet. In den ersten Jahren hatte das Wandern und Ausflüge einen hohen Stellenwert. In einem der ältesten Dokumente in der Akte über den Prießnitz-Kneipp-Verein Hilden ist zu lesen: „Lichtluftbäder dienen nicht nur zur vollständigen Beseitigung vieler chronischer Leiden, sondern zur Verhütung zahlreicher Erkrankungen sowie zur Stählung der vorhandenen Gesundheit.“ In seinem Jahrbuch 1913/14 stellte sich der Naturheilverein Hilden mit diesen Worten einer breiten Öffentlichkeit vor und warb als „Verein für naturgemäße Lebens- und Heilweise“ für die positiven Auswirkungen von frischer Luft, Sonnenlicht und körperlicher Ertüchtigung. Er stieß auf offene Ohren, denn drei Jahre nach der Gründung hatte der Verein bereits 225 Mitglieder. Schon damals enthielt der im Jahrbuch abgedruckte Kalender eine ganze Reihe von Vorträgen, in denen Fachleute über Rheumatismus, Gicht und andere Leiden sprachen, sowie Ankündigungen für Unterrichtskurse zu Naturheilmethode, Bädern und Packungen. Über Jahrzehnte waren vor allem die Vorträge ein Leitfaden in der Historie des Vereins. Die Vereinsgeschichte ist auch an Kuriositäten reich. So schlossen sich die Mitglieder beim Kauf von neuen Badewannen zusammen, sodass 1913 jeder nur 17 Mark pro Stück bezahlen musste. Und bei den beiden Vereinsgründern Otto Kurschildgen und Otto Achterwinter, die fast 40 Jahre im Vorstand saßen, wirkten die Naturheilmethoden offenbar: Sie verpassten in ihrer Amtszeit nicht eine einzige Sitzung oder Versammlung.