Wirtschaftsförderung hofft auf volle Innenstadt Geschäfte öffnen am Sonntag für fünf Stunden

(elk) Am ersten Mai-Wochenende startet traditionell die Freiluft-Saison in der Hildener Innenstadt. Die Geschäfte öffnen am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres von 13 bis 18 Uhr. „Egal ob zum Einkaufsbummel oder für einen Gastronomiebesuch, am Sonntag freuen wir uns auf eine volle Innenstadt“, sagt Wirtschaftsförderer Christian Schwenger. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag machen weitere Angebote den Gang in die Innenstadt attraktiv: Vom 3. bis 5. Mai lockt der Blumen- und Pflanzenmarkt „Hildener Frühling“ jeweils von 11 bis 18 Uhr auf die Mittelstraße. Weinliebhaber kommen auf dem Ellen-Wiederhold-Platz auf ihre Kosten, wo die Winzer leckere Tröpfchen aus verschiedenen Anbaugebieten anbieten. Das Hildener Weindorf öffnet seine Pforten am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.