Brauchtum in Hilden Geld gibt es nur noch für den Karneval

Im Vergleich zum Karneval hat das Schützenwesen einen schweren Stand in Hilden. Wer einen Beleg für diese These sucht, findet diesen in der jüngsten Ratsentscheidung zu den freiwilligen Zuschüssen für Brauchtumsveranstaltungen. Während das Carnevals Comitee Hilden in diesem Jahr eine städtische Unterstützung in Höhe von 12.600 Euro erhält, geht die Schützenbruderschaft leer aus.