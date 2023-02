Verkehr in Hilden Gehölzarbeiten auf dem Ostring geraten zum Problem

Seit Donnerstagnachmittag stutzen Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW Bäume und Büsche. Dafür sperren sie eine Spur ab, Baustellenampeln regeln den Verkehr. Dadurch stauen sich die Autos in beide Richtungen teilweise über die gesamte Länge des Ostrings. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar dauern. Am Freitagvormittag kam es dort zu einem folgenschweren Unfall. Wie ein Polizeisprecher erklärt, habe ein Autofahrer gegen 11 Uhr nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei in ein stehendes Fahrzeug gefahren. Dieses Fahrzeug rammte wiederum ein weiteres Auto. Eine Person sei schwer, zwei weitere leicht verletzt worden. Zwei Kinder kamen darüber hinaus vorsorglich ins Krankenhaus. Der Ostring war bis etwa 14.30 Uhr komplett gesperrt.