Verkehr in Hilden Massiver Gegenwind für FDP-Vorschlag, Hagelkreuzstraße zu öffnen

Der ADFC kritisiert Josephs Idee ebenfalls: „Diese Straße ist Teil der Veloroute Solingen-Düsseldorf-Benrath sowie eine wichtige Verbindung für den Schüler- und sonstigen Radverkehr in die Innenstadt. Wegen der Baustelle auf der Richrather Straße nutzen seit Juli Autofahrende in verstärktem Maße die Hagelkreuzstraße widerrechtlich als Ausweichstrecke. Sie behindern dabei nicht nur den gegenläufigen Radverkehr, sondern gefährden und bedrängen ebenso die in gleicher Richtung Radelnden.“ Mindestens ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin sei bisher dokumentiert.