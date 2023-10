Reichspogromnacht in Hilden Hildener gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Der Sterngang an den Stolpersteinen, die in diesem Zuge auch gereinigt werden, beginnt um 15 Uhr an der Gerresheimer Straße, 189/191, 340, Benrather Straße 32, Walder Straße 26, 222, Heiligenstraße 13, Mittelstraße 62, 77, Grabenstraße 2, Bahnhofsallee 5, (Haltestelle) Ellerstraße, Benrather Straße 19; um 15.15 Uhr an der Pungshausstraße 17, Kirchhofstraße 14, Mittelstraße 7-9, 37-39, Richrather Straße 15, 96, Fritz-Gressard-Platz, Am Jägersteig 7, Biesenstraße 50, Hochdahler Straße 132, Mettmanner Straße 34, 76, 132; um 15.30 Uhr an der Berliner Straße/Ecke Marie-Colinet-Straße, Berliner Straße/Schwanenstraße und an der Mittelstraße 86. Um 16.45 Uhr wird am Gedenkstein hinter der Stadthalle ein Kranz niederlegt. Danach beginnt um 17.30 Uhr der „Gottesdienst gegen das Vergessen“ in der St.-Jacobus-Kirche, Mittelstraße 10.