Nationalsozialismus in Hilden Gedenkkonzert erinnert an geächtete Komponisten

Das Konzert findet in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz statt und beginnt um 18 Uhr. Der Pressedienst der Stadt Hilden schreibt dazu: „Erinnert werden soll bei dieser Veranstaltung an die zahllosen Opfer des Nationalsozialismus. Angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und verstärkt auftretender antisemitischer Strömungen scheint es mehr denn je wichtig zu sein, an die Gräueltaten des Nationalsozialismus zu erinnern und zu mahnen, dass so etwas in Deutschland nie wieder geschehen darf.“