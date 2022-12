Straßenreinigung, Winterdienst und Co. Gebühren in Hilden – welche 2023 steigen und welche sinken

Nicht nur die Abfallgebühren steigen leicht an (wir berichteten), auch andere Gebühren werden zum Jahreswechsel angepasst. Manches wird teurer, manches billiger. Die von den Verordneten in der jüngsten Ratssitzung und auf Vorschlag der Verwaltung beschlossenen Gebühren müssen grundsätzlich kostendeckend sein. Die Stadt darf mit ihnen auf Dauer keine Gewinne, aber eben auch keine Verluste machen. Zu viel gezahlte Gebühren werden innerhalb der nächsten Jahre erstattet und in den jeweiligen Gebührenberechnungen berücksichtigt. Ein Überblick über die neuen Gebühren, die ab dem 1. Januar 2023 gelten.