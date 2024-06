Zu Fuß und auf dem Rad durchs Bergische Land Gebirgsverein wandert auch im Juli durch die Region

Die Hildener Ortsgruppe des Sauerländischen Gebirgsvereins plant für den kommenden Monat wieder einige Wanderungen durch die Region, diese finden zu Fuß und auf dem Fahrrad statt. So geht es zum Beispiel am Samstag, 6. Juli, über Haan zur Korkenziehertrasse, im weiteren Verlauf über die Bergbahntrasse nach Müngsten und über Burg zurück nach Hilden. 55 Kilometer sind zu bewältigen. Die Fahrt startet um 10.30 Uhr am Heidekrug an der Walder Straße. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Erika Hölterhof unter der Telefonnummer 02103 65568 an.