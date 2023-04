Einsatz in Hilden Gas-Geruch ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Hilden · Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend an die Walder Straße in Hilden ausgerückt, weil Anwohner Gas-Geruch bemerkt haben. Auch die Stadtwerke waren im Einsatz.

20.04.2023, 13:44 Uhr

Die Polizei war am Mittwochabend an der Walder Straße im Einsatz. Foto: dpa/Patrick Seeger

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am späten Mittwochabend an die Walder Straße in Hilden ausgerückt. Ein Anrufer hatte dort Gas-Geruch wahrgenommen. Der Notruf ging um 21.40 Uhr, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anwohner hatten Gas gerochen – jedoch habe sich der Verdacht vor Ort nicht bestätigt. Um ganz sicherzugehen, schickten auch die Stadtwerke einen Trupp los, der nach einem Leck suchte, erklärte die Polizeisprecherin weiter. Auch hier ohne Ergebnis. „Schon um 22.10 Uhr war der Einsatz wieder beendet.“ Die Polizei vermutet, dass eventuell Lösungsmittel hinter dem Geruch gesteckt haben. Auf Facebook erkundigten sich einige Nutzer nach einem Knall, der um diese Zeit ebenfalls in der Gegend zu hören gewesen sei. Der Polizeisprecherin konnte jedoch kein Knallgeräusch bestätigen. Die Walder Straße soll während des Einsatzes gesperrt gewesen sein, berichten Zeugen.

(tobi)