Hilden: Gartenhaus brennt aus

Am Ligusterweg in Hilden ist ein Gartenhaus ausgebrannt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen.

Die Hildener Feuerwehr ist am Samstagabend zum Ligusterweg gerufen worden. Dort brannte ein Gartenhaus in voller Ausdehnung. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte Rauchwolken aufsteigen. Das nur wenige Minute neben einem Haus stehende Gartenhaus brannte in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten schon einen Baum zur Hälfte ergriffen und auch eine Hecke in Brand gesetzt. Dank eines schnellen Löschangriffes konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.