Zu Beginn der Badesaison Der Elbsee kommt nicht zur Ruhe

Wieder gab es zugeparkte Anfahrtswege, ein erstes „Anbaden“ da, wo es nicht erlaubt ist, Grillen im Wald und laute Musik bis spät in die Nacht. Dabei steht der Elbsee seit 2010 in großen Teilen unter Naturschutz, im übrigen Bereich liegt er in einem Landschaftsschutzgebiet. Hiervon ist im Uferbereich nur das Vabali Spa am Schalbruch ausgespart. Nur an ausgesuchten Aussichtspunkten sollen Wanderer einen Blick auf den See erhaschen können. Doch die ersten Eindrücke aus diesem Jahr legen den Schluss nahe, dass zahlreiche Gäste sich an Regeln nicht halten und ihr Verhalten nur auf äußeren Druck hin ändern werden. Was also unternehmen die zuständigen Behörden?