Sorge um Mitarbeiter am Abenteuerspielplatz Keine Perspektive für die Freizeitgemeinschaft?

Eigentlich noch länger fischt Krambrock in dieser Angelegenheit im Trüben: Wie konnte es dazu kommen, dass die FZG in eine solche wirtschaftliche Schieflage geraten konnte? Er selbst hatte den Vorsitz erst vor gut zweieinhalb Jahren übernommen und deutet eine komplexe Gemengelage an. Beim Blick in die Bücher weise zum Beispiel vieles darauf hin, dass vor seiner Amtszeit Überschüsse aus dem Kita-Bereich verwendet wurden, um Defizite im FUD auszugleichen. Möglicherweise seien Ausgaben und Einnahmen falsch kalkuliert worden, vermutet er. So könnte eventuell nicht berücksichtigt worden sein, dass krankgeschriebene Mitarbeiter für sechs Wochen vom Arbeitgeber weiterbezahlt werden müssen, in dieser Zeit jedoch Einnahmen entfallen, weil Leistungen gegenüber den Kunden nicht erbracht werden können. Darüber hinaus sei möglicherweise nur unzureichend einkalkuliert worden, dass die Betreuten bei eigener Krankheit die Leistungen des FUD nicht in Anspruch nehmen und so die Einnahmen für die FZG geringer ausfallen. Und es gibt weitere Baustellen: Gegenwärtig würde eine von der Stadt beauftragte Kanzlei recherchieren, ob bei an das Kinderbildungsgesetz gebundenen Leistungen „in der Vergangenheit etwas schiefgelaufen“ sein könnte, so Krambrock.