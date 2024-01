Verkehr in Hilden Fußgänger missachtet rotes Ampelsignal und wird angefahren

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Mittwoch, 3. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Walder Straße mit der Grünstraße/Oststraße in Hilden verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, missachtete der Fußgänger ein rotes Ampelsignal. Er wurde von einem Auto erfasst. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse war eine 80-jährige Monheimerin mit ihrem VW Polo um kurz nach 7 Uhr auf der Grünstraße unterwegs, als sie beabsichtigte, an der Kreuzung nach links auf die Walder Straße abzubiegen. Zunächst habe die Frau verkehrsbedingt im Einmündungsbereich gewartet und schließlich ihre Fahrt fortgesetzt, als im selben Moment der Mann trotz roter Fußgängerampel die Fahrbahn betreten haben soll. Der 38-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst, kam zu Fall und wurde nach ersten Kenntnissen leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Auto entstanden leichte Schäden im Bereich der Motorhaube.