Zwischen Schule und Beruf Projekt zeigt Perspektiven für Jugendliche

Erwachsen und selbständig werden, ist nicht einfach. Vor allem, wenn es um die unmittelbare Zukunft nach dem Schulabschluss geht, haben viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, Perspektiven zu finden. „Es gibt so viele unterschiedliche Berufe“, erklärt Dezernent Sönke Eichner, „aber in unserer Gesellschaft neigt man dazu, sich aufs Abitur zu fokussieren.“ Viele Schüler sehen als weiterführende Maßnahme nach der Schule die Berufskollegs an. Diese Erfahrung hat auch die Marie-Colinet Sekundarschule gemacht, wie Schulleiterin Sabine Klein-Mach erzählt: „Die Schüler brauchen eine Expertise von außen.“ Und die bekommen sie nun durch das ZAG-Projekt.