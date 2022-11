Der Nove-Mesto-Platz in Hilden hat eine spannende Geschichte hinter sich. Er gehörte früher einem Ehepaar, sollte zwischendurch mal Fußballplatz werden, bot als Neumarkt dann Parkplätze für rund 400 Autos und wurde letztlich zu dem zentralen Kirmesplatz in der Innenstadt. Ein Streifzug in Bildern durch die Geschichte. Wir beginnen nicht am Anfang, sondern im Jahr 1985. Links ist die riesige Parkplatzfläche zu sehen, rechts die Mittelstraße. An diesem Tag, dem 2. Juni 1985, feierte die Stadt ihren 1000. Geburtstag mit einer ziemlich langen Kaffeetafel.