Baustelle in Hilden Fritz-Gressard-Platz wieder in beide Richtungen befahrbar

Die Baustelle am Fritz-Gressard-Platz in Hilden ist offenbar einen Tag früher fertig geworden, als geplant. Am Donnerstagnachmittag konnten schon die ersten Autos wieder in Richtung Düsseldorf fahren. Ursprünglich sollte die Sperrung erst am Freitag aufgehoben werden, hatte Baudezernent Peter Stuhlträger vor kurzem noch gesagt. Die Bauarbeiten beschränken sich nun auf Randbereiche, beispielsweise die Bushaltestelle.