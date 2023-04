Großbaustelle in Hilden Baustelle am Fritz-Gressard-Platz verzögert sich erneut

Während die Umleitung in Richtung Norden (am Kino vorbei in Richtung Düsseldorf) also weiterhin über die Kirchhofstraße laufen soll, gestaltet sie sich in Fahrtrichtung Süden (Langenfeld) in drei Monaten schwieriger. Hier wird die Stadt voraussichtlich empfehlen, den Baustellenbereich über die Kirchhofstraße/Baustraße – analog zur Umleitung in Fahrtrichtung Norden – großräumig zu umfahren. Kleinräumig kann sich Stuhlträger auch eine Umleitung über die Neustraße – Hofstraße – Humboldtstraße/Verbindungsstraße vorstellen. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 200.000 Euro für den Kanalbau, der Straßenbau werde vom Land bezahlt.