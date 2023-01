Gastronomie in Hilden Frischer Wind in Hildens ältester Kneipe

Wenn Chris und Richie Günter die Türen der Kneipe „Hochhaus“ in Hilden öffnen, dauert es nicht lange, bis der erste Gast vorbeischaut. Insgesamt 37 Jahre lang führten sie das Wirtshaus an der Walder Straße. Mit einer Party für alle Stammgäste und Wegbegleiter verabschiedete sich das Ehepaar nun in den Ruhestand. Ab dem 1. Februar übernimmt Schwiegersohn Frank Becker die Bewirtschaftung.