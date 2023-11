Ungewisse Zukunft in Hilden Freizeitgemeinschaft kämpft ums Überleben

Die drei Kitas gehen an die SPE Mühle, was mit den ehrenamtlichen Angeboten passiert, ist noch unklar – und für den Abenteuerspielplatz gibt es eine sechsmonatige Galgenfrist: Die Freizeitgemeinschaft (FZG) in Hilden befindet sich im größten Umbruch ihrer Geschichte. Ob sie ihn überlebt, steht in den Sternen.