Abenteuerspielplatz Hilden Freiwillige für ökologisches Jahr gesucht

Voraussetzungen für das FSJ sind eine positive und respektvolle Grundhaltung zu Mensch, Tier und Pflanze sowie Freude am Umgang mit Kindern. Auch Wetterfestigkeit und eine soziale Ader sind klare Pluspunkte. Das FÖJ beginnt zum 1. August 2024 und dauert ein Jahr. Interessenten können ihre Bewerbung per E-Mail an abenteuerspielplatz@fzg-hilden.de schicken oder sich per Telefon unter Telefon 02103 937130 melden. Weitere Infos zum FÖJ gibt es unter außerdem auf der Website www.foej.lvr.de.