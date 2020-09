Auf Hildener Hundewiese : Freiwillige sammeln Hundehaufen

Info

In Hilden wurden 2016 knapp 3000 Hunde offiziell angemeldet. Allerdings dürfte sich deren Zahl während der Corona-Zeit, in der das Interesse an Hunden gestiegen ist, signifikant erhöht haben.

In Haan wurden Ende 2016 1890 Hunde offiziell angemeldet. 2011 waren es 1665 Tiere, 2002: 1455 Vierbeiner und 1996: 1264 Fellnasen.