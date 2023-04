Unfall in Hilden Hildenerin (85) fährt beim Ausparken gegen Hauswand

Eine Schwerverletzte und rund 30.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfall am Dienstagvormittag in Hilden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wollte eine 85 Jahre alte Frau rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt ausparken, prallte dabei jedoch gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Hauswand.