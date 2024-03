Verkehrsunfall in Hilden Frau angefahren und Unfallflucht begangen

Unfall mit Fahrerflucht auf dem Gehweg an der Richrather Straße in Hilden: Am Mittwoch, 13. März, wurde eine 33-jährige Fußgängerin um etwa 14.20 Uhr von einem Mann auf einem motorisierten Zweirad angefahren. Der bislang unbekannte Fahrer, der zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Steppjacke und einer verwaschenen Jeans bekleidet war sowie einen hellgrauen Helm trug, war mit seinem Zweirad auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Wilbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 253 stieß er von hinten gegen die Frau. Sie kam bei der Kollision zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.