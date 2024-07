Fußball-EM - Franc Markelj dolmetschte für die Nationalmannschaft Der zwölfte Mann Sloweniens

Karten hatten die Brüder und weitere Mitglieder der Familie für zwei andere Spiele. In Stuttgart sahen sie den Auftakt gegen Dänemark. Wenige Tage später ging es zum Duell mit den Serben im ICE nach München. Mit Blick auf die Jugoslawienkriege in den Neunzigern hätte man vielleicht besorgt sein müssen, tatsächlich aber hätten beide Fanlager gemeinsam am Marienplatz gefeiert. „Es war wirklich alles friedlich“, sagt Franc Markelj. „Wir sind gemeinsam mit der Bahn in die Arena gefahren.“ Lediglich während des Spieles seien im Stadion immer wieder Becher von der Tribüne aufs Feld geflogen. „Ich verstehe nicht, warum man 3 Euro Pfand einfach so wegwirft“, schüttelt der Hildener darüber auch jetzt noch mit dem Kopf.