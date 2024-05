Franc Markelj wird Dolmetscher für Slowenien Hildener wird Teil der Fußball-EM

Die Wurzeln des Hildeners liegen im nördlichsten Teil des ehemaligen Jugoslawiens. Das Licht der Welt erblickte er im August 1950 in Maribor. Aus politischen Gründen habe seine Mutter fliehen müssen, berichtet er. Sie nahm ihn und seinen Bruder 1961 mit in den Westen. Als Minderjähriger durfte Markelj in die alte Heimat einreisen, doch: „Dann wurde ich 1969 an der Grenze festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht.“ Er sei wieder freigekommen, weil sein Onkel, der früher in Reihen der Partisanen gekämpft hatte, „ein hohes Tier war“. Dank ihm habe er über Italien zurück nach Deutschland fliehen können. 1977 habe er gemeinsam mit seinem Bruder ein Gnadengesuch persönlich an den jugoslawischen Staatspräsidenten Tito geschrieben. Von da an war die Einreise wieder möglich.