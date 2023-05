Hilden Historisch Hallenbad an der Heiligenstraße brannte Silvester ab

Das Hallenbad an der Heiligenstraße wurde 1969 eingeweiht. Sparkassendirektor Hans-Adolf Stranzenbach hatte in einer Ratssitung 1967 das Versprechen abgegeben, dass er als erster ins Schwimmbad springe, wenn es denn fertig gebaut ist – und zwar in seinem Anzug. Dieses Versprechen löst er auch ein. Allerdings nach seiner Rede.