Disco in Hilden So sah es im Jwd in Hilden früher aus

Heute steht dort das Hotel Anna, im Gewerbegebiet an der Giesenheide sind kaum noch Flächen frei. In den 90er-Jahren sah die Gegend noch anders aus, wie sich viele Hildener noch erinnern werden. Und am Wochenende steppte hier nicht nur der Bär – hier trafen sich junge Menschen aus der ganzen Region, um „janz weit draußen“ im Jwd zu feiern. Wir haben ein paar Bilder zur Verfügung gestellt bekommen (Danke an dieser Stelle), die das Jwd von damals zeigen. Hier beispielsweise ein künstlerischer Schnappschuss an einem normalen Freitagabend im Juni 2001.

Wer noch Fotos vom oder aus dem Jwd hat und sie uns zur Verfügung stellen möchte (wir würden sie online und in der Zeitung veröffentlichen), kann sie gerne an die Adresse hilden@rheinische-post.de schicken.