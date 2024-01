Mit dem Herzen dabei Andy Bloch bei den Highland Games

Je nachdem wo die Highland Games ausgerichtet werden, kommt auch mal eine neue Disziplin dazu. In diesem Fall tritt Bloch beim Reifenrollen an. In Schottland dagegen gibt es auch andere „neue“ Disziplinen wie den Haggis-Weitwurf. Haggis ist ein Schafsmagen, der mit anderen Schafsinnereien, Gewürzen, Zwiebeln und Mehl gefüllt wird.