Ausstellung Haus Horst Fotograf zeigt die Welt der Geishas

Unter dem Titel „Impressionen aus dem Land der aufgehenden Sonne“ startet am Donnerstag, 23. Mai, eine Ausstellung im Haus Horst, Horster Allee 12-22 in Hilden. Die Augen richten sich also gen Japan, genauer: Steffen Hübner fotografierte dort während eines zehnjährigen Aufenthalts. Seine Bilder werden bis zum 26. August im Haus Horst zu sehen sein.