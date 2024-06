Kunstausstellung in Hilden Fotoausstellung im H6 zeigt digitale Kunst

In seiner nächsten Werkschau im Haus Hildener Künstler (Hofstraße 6) zeigt Mitglied Wolfgang Kühn unter dem Titel „Digital Art beyond Photography“ Arbeiten, die weit über konventionelle Fotografie hinausgehen. Fotografie ist für Kühn auch in Zeiten der Handy-Fotografie ein künstlerisches Medium, das durch moderne digitale Möglichkeiten ein breites Spektrum an künstlerischer Kreativität gewinnt. Mit der Installation „Cross-Modal-Interference-Pattern“ verbindet der Künstler fotografisches Arbeiten mit der technischen Bearbeitung metallischer Werkstoffe. Mit Hilfe einer digitalen Projektion werden dynamische Wellenstrukturen, aufgenommen am Strand von Barra in Portugal, auf technisch entstandene Interferenzmuster projiziert. In der Installation interagieren die fotografisch festgehaltenen natürlichen Wellen und die technischen Schwingungen auf den Offset-Druckplatten in einem Cross-over-Effekt zu neuen dynamischen Interferenzmustern. Wolfgang Kühn war in vielen jurierten Ausstellungen, ebenso in Einzel- und Gruppenausstellungen mit seinen dynamischen, nicht konventionellen Arbeiten vertreten.