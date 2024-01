Politik in Hilden Forum thematisiert die wachsende Armut

Die Gesprächsreihe #OpenSPD wird fortgesetzt. Am Donnerstag, 1. Februar, thematisiert das Forum eine brisante Entwicklung: Immer höher wird in Deutschland die Zahl der Menschen, die sich ihr alltägliches Leben nicht mehr leisten können. Die Veranstaltung unter dem Titel „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ beginnt um 18.30 Uhr im Fassraum des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße 32a in Hilden.