Forschungszentrum an der Astrid-Lindgren-Schule Kinder werden in Hilden zu Forschern

Hilden · Noch bis Freitag experimentieren Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Astrid-Lindgren-Schule in Hilden. Was geboten wird und wie es zu diesen Projekttagen kam.

22.03.2023, 15:14 Uhr

(v.l.) Der achtjährige Felix (4. Klasse) ist dabei seinen Werkzeugführerschein in der Holzwerkstatt von Lehrerin Andrea Lehmann zu machen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Für drei Tage verwandelt sich die Astrid-Lindgren-Schule an ihren beiden Standorten an der Richrather Straße 186 und Zur Verlach 42 zu einem kleinen Forschungszentrum für die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse. vom 22. bis 24. März haben die Kinder jeweils von 8 bis 11.30 Uhr die Möglichkeit, ihrem Forschergeist freien Lauf zu lassen und Experimente zu verschiedenen naturwissenschaftlichen und technischen Themen durchzuführen.