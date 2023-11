Flüchtlinge in Hilden Stadt favorisiert Unterkunft an Düsseldorfer Straße

Dass die Unterkunft an der Düsseldorfer Straße gebaut werden soll, deutete zumindest die Abstimmung am folgenden Tag im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz an. Es gab am Ende der Debatte einen Mehrheitsbeschluss mit 12:1 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,9 Millionen Euro. Hierbei handelt es sich laut Beschlussvorlage um eine erste Grobschätzung. In Sachen Kosten ist von einer erheblichen Bandbreite die Rede, aufgrund der „aktuellen Dringlichkeit“ empfiehlt die Verwaltung trotzdem, die vorhandenen Unterlagen als „ausreichend veranschlagungsreif zu bewerten“. Grundsätzlich fehle es dem Projekt aufgrund der Umstände an Planungstiefe, erklärte Stuhlträger in der Debatte am Donnerstag.