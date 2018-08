Hilden Flüchtlinge lernen in den Ferien Deutsch

Hilden : Flüchtlinge lernen auch in den Ferien Deutsch

Flüchtlinge grillen im Berufskolleg, vl Mohammed Saleem, Ali Mosadic Sultani, Kamran Nasserzada Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Während andere die freie Zeit genießen, treffen sich 15 Geflüchtete freiwillig zehn Tage im Berufskolleg Hilden.

Auf dem verwaisten Schulhof des Berufskollegs erreicht der Grill langsam Arbeitstemperatur. In der Lehrküche im kühlen Keller stellen 15 Jugendliche Grillgut, Salate und kalte Getränke zusammen. Zehn Tage lang haben die minderjährigen Flüchtlinge (vier junge Frauen, elf Männer zwischen 17 und 20) freiwillig Deutsch gelernt. Jetzt wollen sie das Kursende mit gemeinsamem Grillen feiern.

Jugendliche mit Fluchterfahrung, die zurzeit in den internationalen Förderklassen der Berufskollegs unterrichtet werden und noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, erhielten im Rahmen des vom Land geförderten Programms „Fit in Deutsch“ die Gelegenheit, freiwillig in einem zweiwöchigen Ferien-Intensivtraining ihre Sprachkenntnisse und ihre Alltagskompetenz zu verbessern. Von 74 am Berufskolleg Hilden haben immerhon 17 mitgemacht. Zwei sind nicht bis zum Ende geblieben, weil ihre Wohngruppen Urlaubsfreizeiten organisiert hatten, an denen sie teilnehmen mussten oder wollten.

Info Sprachkurs „FIT in Deutsch“ für junge Flüchtlinge Was Sprachkurs „FIT in Deutsch“ ist ein neues Angebot für junge Geflüchtete, die die internationalen Flüchtlingsklassen an Berufskollegs besuchen. (FIT steht für Ferien-Intensiv-Training) Die jungen Leute haben Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und zu verbessern. Die Teilnahme ist freiwillig. Methode Sprache durch Anwendung lernen – im Supermarkt, auf dem Sportplatz, während des gemeinsamen Frühstücks usw. Ziel FIT-Kurse an allen Berufskollegs anbieten. In Hilden, Langenfeld und demnächst auch in Ratingen und Velbert.



Gelernt wurde täglich von 9 bis 16 Uhr: Es gab immer zweieinhalb Stunden Sprachunterricht plus Ausflüge und Workshops, bei denen die deutschen Sprachkenntnisse genutzt werden konnten: „Wir waren an einem Tag auf einem Bauernhof, wo die Flüchtlinge die Tierarten kennengelernt und viel über die Arbeit dort gelernt haben. Die durften auch die Schafe füttern und einer sagte immer ‚Mach’ Mäh, dann kriegst du Brot’“, lacht Jasmin Hoch, .Lehramtsstudentin und eine von zwei „Sprachlernbegleitern“ der Jugendlichen. Im Supermarkt haben die Heranwachsenden gelernt, wie die Produkte dort heißen, und wie sie preiswerte Ware erkennen können. Es gab einen Sporttag, ein Tanzfestival in Düsseldorf mit praktischen Übungen, Teambildungs-Spiele und vieles mehr. Jasmin Hoch weiß jetzt, dass der Traktor auch auf Arabisch Traktor heißt. Und die jungen Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Irak, Guinea und Syrien haben sich im Laufe der gemeinsamen Zeit geöffnet und erzählt, wie sie geflüchtet sind und was sie in Deutschland vorhaben. Hoch ist beeindruckt von ihren Schülern: „Was die schon alles erlebt haben und wie gerne die lernen.“ Nachdenklich stimmt sie, dass die Geflüchteten „so viele Termine bei Ausländer- und anderen Ämtern wahrnehmen müssen, auch während der Unterrichtszeit Und dass die, die besonders gut sprechen, bei Behördengängen schlecht sprechender Landsleute von ihren Heimen gerne als Übersetzer herangezogen werden: „Ich habe zigmal telefoniert, damit Termine verlegt werden.“