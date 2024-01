Florian der Erste Der neue Sellerieprinz kommt aus Hilden

„Ich nehme diese Gleichberechtigung und das Familiäre und die Devise ‚Kein Streit‘ mit in den Karneval rein. Das ist auch immer ein Teil meiner Reden.“ Durch den Pin-Verkauf unterstützt er in erster Linie die Närrischen Marktfrauen. Aber: „Das, was am Ende als Überschuss bleibt, würde ich gerne an den Düsseldorfer CSD spenden.“ Die Düsseldorfer seien der Regenbogengemeinschaft gegenüber viel offener als anderorts. „Aber das braucht alles seine Zeit. Ich komme jedenfalls gut an und das macht mir Freude.“